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Главная » Культура » Четыре дома культуры в Мурманской области получат средства из федерального бюджета
 
 
 
 
30 Января 2017 года, 19:30

Четыре дома культуры в Мурманской области получат средства из федерального бюджета


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 30 января/ БИ-ПОРТ — Несколько муниципальных домов культуры Мурманской области получат субсидии из федерального бюджета на укрепление материально-технической базы. Об этом сообщила глава региона Марина Ковтун в рамках оперативного совещания. Сообщается, что на эти цели выделено более 3,5 млн рублей.

Средства будут распределены по итогам конкурса. Победителями стали Дом культуры поселка Умба и междуреченский сельский Дом культуры, заявивший о приобретении кресел для зрительного зала, оленегорский Центр культуры и досуга «Полярная звезда», планирующий потратить субсидии на закупку мобильного сценического комплекса, а также культурно-досуговый центр «Космос» поселка Зареченск, подавший заявку на приобретение звукового оборудования.

В настоящее время региональное ведомство готовит изменения в госпрограмму «Развитие культуры и сохранение культурного наследия региона» для последующего подписания соглашения между правительством Мурманской области и министерством культуры РФ на предоставление субсидии.

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