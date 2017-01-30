Четыре дома культуры в Мурманской области получат средства из федерального бюджета

30 Января 2017 года, 19:30

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 30 января/ БИ-ПОРТ — Несколько муниципальных домов культуры Мурманской области получат субсидии из федерального бюджета на укрепление материально-технической базы. Об этом сообщила глава региона Марина Ковтун в рамках оперативного совещания. Сообщается, что на эти цели выделено более 3,5 млн рублей.

Средства будут распределены по итогам конкурса. Победителями стали Дом культуры поселка Умба и междуреченский сельский Дом культуры, заявивший о приобретении кресел для зрительного зала, оленегорский Центр культуры и досуга «Полярная звезда», планирующий потратить субсидии на закупку мобильного сценического комплекса, а также культурно-досуговый центр «Космос» поселка Зареченск, подавший заявку на приобретение звукового оборудования.

В настоящее время региональное ведомство готовит изменения в госпрограмму «Развитие культуры и сохранение культурного наследия региона» для последующего подписания соглашения между правительством Мурманской области и министерством культуры РФ на предоставление субсидии.