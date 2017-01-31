В Апатитах прочитают лекцию о 15 мифах об эволюции человека

31 Января 2017 года, 18:00

АПАТИТЫ/ 31 января/ БИ-ПОРТ – Ко Дню российской науки 4 февраля в Апатитах состоится лекция научного журналиста, создателя и главного редактора портала «Антропогенез.ру», финалиста премии «Просветитель» 2015 года Александра Соколова. Он расскажет об эволюции человека и связанных с этим вопросом заблуждениях.

«Лекция «15 мифов об эволюции человека» — это увлекательный рассказ о том, какие «антропологические заблуждения» живут в современном обществе и как с ними бороться. Слушатели узнают, стоит ли придерживаться диеты каменного века, кто такой йети, застали ли люди динозавров, правда ли, что Россия — колыбель человечества и откуда взялся миф о строительстве пирамид инопланетянами», - рассказали «Би-порту» в Кольском научном центре РАН.

В прошлом году на лекции российского биоинформатика Михаила Гельфанда собралось около 200 слушателей.