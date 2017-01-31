Апатитский фотограф Валентин Жиганов прошел в финал Всероссийской премии «За верность науке»

31 Января 2017 года, 20:10

РОССИЯ/ 31 января/ БИ-ПОРТ – Экспертный совет III Всероссийской премии «За верность науке» сформировал шорт-лист претендентов на получение награды Министерства образования и науки России за достижения в области просветительства.

Всего в шорт-лист попали 47 претендентов. Это проекты телеканалов «Культура», «Наука», радио «Эхо Москвы», журнала «В мире науки», «Наука и жизнь» и других. В номинации «Лучшая фоторабота о науке» представлена работа «Полярное сияние» апатитского фотографа Валентина Жиганова.

Торжественная церемония награждения финалистов и лауреатов премии состоится 8 февраля в День российской науки в Москве.

Фото: В. Жиганов