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Главная » Культура » Уникальная коллекция самоваров ждет посетителей музейно-выставочного центра АО «Апатит»
 
 
 
 
01 Февраля 2017 года, 09:26

Уникальная коллекция самоваров ждет посетителей музейно-выставочного центра АО «Апатит»


КИРОВСК/ 1 февраля/ БИ-ПОРТ - В музейно-выставочном центре АО «Апатит» открылся новый экспозиционный зал. В нём расположилась постоянно действующая выставка «Быт и нравы Российской Империи». Частью экспозиции стала уникальная коллекция самоваров.

Официальное открытие выставки началось с лекции известного российского коллекционера и обладателя одной из самых редких в России частных коллекций самоваров Дмитрия Рогова. В числе слушателей и почетных гостей были известные художники, коллекционеры, работники культуры, представители музеев Мурманской области и предприятий группы компании «ФосАгро».

По словам Елены Николаевой, специалиста музея ЗАО «Метахим» (Группа компаний «ФосАгро»), которая приехала познакомиться с уникальным кировским музеем: «Впечатления удивительные, всё просто шикарно и хотелось бы перенять этот уникальный опыт».

Дизайн новой выставки – под стать её уникальным экспонатам. Каждый самовар требовал своего особого оформления, витрины, световой подачи, мультимедийного сопровождения. Большая работа была проделана и по идентификации образцов, поскольку на многих не сохранилось клеймо.

Компания-разработчик сценарной концепции экспозиции предложила уникальные решения для новой выставки. Как отметила директор музея Марина Котомкина: «Одна из изюминок нашего музея – виртуальный конструктор-самовар. Каждый желающий может из частей собрать свой собственный уникальный самовар».

Посетить музейно-выставочный центр АО «Апатит» можно ежедневно с 9 до 21 часа. Запись на экскурсии по телефонам (81531) 32887 или на сайте музея mvc-apatit.ru.

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