Jazz&Blues Cafe в ожидании весны

01 Февраля 2017 года, 12:00

МУРМАНСК/ 1 февраля/ БИ-ПОРТ - 1 февраля в 19:00, за месяц до весны, Jazz&Blues Cafe в отеле «Park Inn by Radisson Полярные Зори» приглашает на очередной музыкальный вечер в клуб «Ледокол», который откроет сольное выступление Александра Валкора. От акустического звучания к электрическому нас перенесёт группа The Hoolz, пропустившая минувшую среду. В продолжении вечера со сцены вновь будут звучать авторские песни, на этот раз от группы «Деревянные киты», давно не выступавшей на Jazz&Blues Cafe. Трио JoyBox порадует всех гостей вечера своим необычным составом с перкуссионистом, играющем на кахоне, а Наталья Карча и Роман Гладышев подведут нас к финалу первого февральского музыкального вечера.