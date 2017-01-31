Мурманской области выделено 4,7 млн рублей на обустройство мест массового отдыха населения

01 Февраля 2017 года, 10:33

РОССИЯ/ 1 февраля/ БИ-ПОРТ – Субсидии 2017 года в объёме 500 млн рублей распределены между бюджетами 72 субъектов России на поддержку обустройства мест массового отдыха населения, расположенных в городах с численностью населения до 250 тысяч человек. Документ опубликован на сайте правительства.

Также определён порядок осуществления контроля над использованием этих средств, утверждены правила предоставления, распределения и расходования таких субсидий.

Предельный уровень софинансирования из федерального бюджета для Мурманской области составляет 53%. Всего региону выделено 4 698 796 рублей.