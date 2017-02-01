В Мурманске стартует киномарафон «Северный Характер»

01 Февраля 2017 года, 12:44

МУРМАНСК/ 1 февраля/ БИ-ПОРТ – В Мурманской области 2 февраля стартует V киномарафон «Северный характер», который пройдет под девизом «Кино! Весна! Природа!».

Киномарафон «Северный Характер» проводится в Мурманской области ежегодно с 2013 года. В рамках проекта в населенных пунктах области осуществляется показ лучших фильмов из коллекции Международного кинофестиваля «Северный Характер».

Для программы киномарафона выбрано 10 работ, из них «Горная болезнь», «Первый рассвет», «Веду я лодку», «Дед» и другие. Все ленты отмечены наградами кинофестиваля «Северный Характер» и других престижных киноконкурсов.

Особым гостем киномарафона станет известный российский актёр и режиссёр Владимир Шевельков. Его зрители помнят по фильму «В моей смерти прошу винить Клаву К», «Гардемарины» и другим.

2 февраля в 16:00 в краеведческом музее организаторы проекта проведут презентацию киномарафона для руководителей учреждений культуры и кинопрокатчиков региона. А в 19:00 в кинотеатре «Аврора» состоится церемония открытия киномарафона, в рамках которой пройдет российская премьера фильма «О чём молчат французы» (2016, режиссёр Владимир Шевельков). Автор картины лично представит фильм и ответит на вопросы публики.

3 февраля в 17:00 в Детской театральной школе Мурманска состоится запись программы «Здравствуйте, Юрий Аркадьевич!» с участием Владимира Шевелькова. Гость из Санкт-Петербурга ответит на вопросы журналиста Юрия Ерофеева и зрителей. Впервые за пять лет выхода программы в эфир она будет записываться с участием зрителей в режиме «прямого эфира». Шевельков выберет и отметит лучшие вопросы.

Данными мероприятиями в Мурманской области стартует V киномарафон «Северный Характер», который продлится до ноября 2017 года.