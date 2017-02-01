Хореографическая группа мурманской детской театральной школы получила несколько наград на фестивале-конкурсе «Время чудес»

01 Февраля 2017 года, 12:57

ВЕЛИКИЙ УСТЮГ/ 1 февраля/ БИ-ПОРТ – Хореографическая группа мурманской детской театральной школы получила несколько наград на Международном фестивале-конкурсе «Время чудес» в Великом Устюге.

Дуэт Софьи Морозовой и Кристины Антюховой удостоился диплома Лауреата первой степени в номинации «Современный танец, 10-12 лет». Такую же награду завоевал дуэт Софьи Морозовой и Дмитрия Бриленкова. Хореографическая группа в целом заслужила еще два диплома Лауреата первой степени в двух возрастных группах и в заключении получила гран-при фестиваля. Приятными бонусами стали специальные дипломы «За артистизм» и «За лучший костюм».

Фестиваль прошел 23 января в Концертном зале «МУК». В нем приняли участие 400 ребят из 15 городов России. Они представили выступления в номинациях «Вокал», «Инструментальное творчество», «Оригинальный жанр» и «Хореография». Фестиваль проводится в Великом Устюге уже в третий раз.