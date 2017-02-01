В Мурманской областной научной библиотеке пройдет творческий вечер саамского барда

МУРМАНСК/ 1 февраля/ БИ-ПОРТ – В Мурманской областной научной библиотеке пройдёт творческий вечер Ивана Матрёхина, посвященный Международному дню саамов. Мероприятие состоится четвертого февраля в 15:00.
«Иван Матрехин – известный саамский бард и поэт, председатель Общественной организации содействия правовому просвещению и сохранению культурного наследия саамов Мурманской области», – рассказала «Би-порту» представитель библиотеки Виктория Чунина.
Он является автором сборника стихов и песен «Белый олень», дисков «Здравствуй, северный народ» и «Дом наш – Север». На творческом вечере прозвучат песни с данных собраний на русском и саамском языках.