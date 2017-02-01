«Пиратская вечеринка» в горнолыжном центре «Огни Мурманска»

02 Февраля 2017 года, 10:21

Капитан Шторм из «Понарошек» срочно набирает команду для поиска сокровищ «Затерянного острова»!

Если вашим детям от 3 до 10 лет, они — подвижные, отчаянные и веселые, то их ждут на празднике в воскресение, 5 февраля, с 12:00 до 14:00.

В программе:

Увлекательная конкурсная программа с Капитаном Штормом;

Флешмобы и подвижные игры;

Чаепитие в таверне

Сладкое угощение - в подарок каждому гостю!

После чаепития — продолжение приключений на улице (в компании родителей)! Самые отважные смогут:

Пройти полосу препятствий верёвочного парка;

Покачаться на лианах (качелях);

Преодолеть пропасть над обрывом (аттракцион «Бревно»);

Оседлать дельфина (катание на «ватрушках»).

Стоимость — 800 рублей. Билеты приобретаются в кафе «Бочонок мёда» на горнолыжном склоне «Огни Мурманска».

Подробности по телефону 8 (8152) 554-009.

Бесплатный автобус до Огней Мурманска от ост. «Кооперативная» и «Автопарк» каждый час.

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