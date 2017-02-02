В Апатитах стартует фестиваль «Северный Арбат. Весна»

02 Февраля 2017 года, 17:47

АПАТИТЫ/ 2 февраля/ БИ-ПОРТ – Завтра в Апатитах состоится церемония открытия фестиваля «Северный Арбат. Весна», которому в этом году исполняется 10 лет.

«Он стал площадкой для реализации творческих проектов в различных направлениях: музыке, поэзии и прозе, театральном искусстве или танце. Номинанты и лауреаты награждаются дипломами, призами и памятными подарками, получают поддержку в развитии творчества», – рассказали «Би-порту» в Министерстве по внутренней политике и массовым коммуникациям.

Темой фестиваля в этом году стали «Простые волшебные вещи». На церемонии свои номера представят номинанты прошлых лет, само событие продлится до 11 марта. За это время помимо концертов, пройдет благотворительный и литературный вечера, показ дизайнерских коллекций одежды и различные мастер-классы.