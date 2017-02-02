Психологическая игра «Мафия» в горнолыжном центре «Огни Мурманска»

Горнолыжный центр «Огни Мурманска» 5 февраля с 13:30 до 15:30 приглашает подростков от 10-17 лет принять участие в психологической игре «Мафия».
Ребят ждут:
- Увлекательные конкурсы от «Понарошек»;
- Турнир по игре «Мафия» (с призами);
- Чаепитие с угощением!
После чаепития — продолжение развлечений на улице (в компании родителей): катание на «ватрушках». Победителя турнира ждёт «пушистый приз» — катание на упряжке с хаски.
Стоимость участия — 600 рублей. Билеты приобретаются в кафе «Бочонок мёда» на горнолыжном склоне «Огни Мурманска».
Подробности по телефону 8 (8152) 554-009.
Бесплатный автобус до Огней Мурманска от ост. «Кооперативная» и «Автопарк» каждый час. Подробнее о других услугах, мероприятиях и акциях на сайте или в группе Вконтакте.