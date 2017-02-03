Концерт «Прерванный полет…» в Мурманске собрал полный зал

03 Февраля 2017 года, 11:42

МУРМАНСК/ 3 января/ БИ-ПОРТ – Вчера, 2 февраля, в областном Дворце культуры и народного творчества им. С. М. Кирова состоялся благотворительный концерт-посвящение «Прерванный полет...» в память о жертвах крушения самолета Ту-154 над Черным морем.

Концерт прошел через 40 дней после трагедии. Большую часть программы составили номера академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова, 64 артиста которого погибли при крушении.

Коллективы ДК Кирова – ансамбли танца «Радость» и «Сполохи», ансамбль песни и танца «Россия» им. В. М. Ковбасы – подготовили выступления совместно с ансамблем песни и пляски Краснознаменного Северного флота. В программе прозвучали известные песни: «Священная война», «Катюша», «Смуглянка», «Прощайте, скалистые горы» и многие другие.

В фойе Дворца культуры была установлена урна для сбора пожертвований. Собранные средства передадут Артему, сыну погибших артистов балета Олега и Екатерины Корзановых, которому в феврале исполнится четыре года. Всего было собрано 273713 рублей 10 копеек.

«Вся платежка была подписана в 9 утра. Сегодня деньги сданы в банк, платежные поручения отправлены. Это Москва, значит, дня через два деньги должны дойти до адресата», – рассказала «Би-порту» директор ДК Кирова Светлана Вагайцева.

Вход на благотворительный концерт был бесплатным, по пригласительным билетам. В пресс-службе Дворца культуры «Би-порту» сообщили, что все билеты, более 800 штук, были розданы.

Фоторепортаж можно посмотреть здесь.