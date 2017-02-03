В Апатитах состоится V конференция научных обществ Мурманской области, посвящённая Дню российской науки

03 Февраля 2017 года, 17:24

АПАТИТЫ/ 3 февраля/ БИ-ПОРТ – На базе КНЦ РАН 8 февраля пройдет V конференция научных обществ Мурманской области, посвящённая Дню рос-сийской науки, сообщает оргкомитет. Начало в 10:00.

В начале будет заслушан большой доклад о результатах деятельности научных обществ, входящих в Ассоциацию научных обществ Мурманской области в 2016 году.

Второй большой блок – научно-популярные доклады в стиле «научных боёв». У каждого докладчика будет 15 минут, чтобы остроумно, доступно и интересно донести идею до публики.

Важнейшим пунктом программы будет заключительный Круглый стол, цель которого – обсуждение проблем, насущных для всех обществ: пропаганда научного мировоззрения, поддержка образования, поиск продуктивных форм взаимодействия обществ и др.