Фильмы киномарафона «Северный характер» покажут в колониях Мурманской области

03 Февраля 2017 года, 17:42

МУРМАНСК/ 3 февраля/ БИ-ПОРТ – Работы участников международного кинофестиваля документального кино и телепрограмм «Северный характер» смогут посмотреть осуждённые, отбывающие наказание в исправительных учреждениях региона, а также состоящие на учёте в уголовно-исполнительной инспекции.

Подборка фильмов будет в течение трёх месяцев демонстрироваться по кабельному телевидению колоний. Сотрудники воспитательных отделов также проведут киносеансы в клубах учреждений с последующим обсуждением просмотренных кинолент.

Мурманский УФСИН третий год подряд принимает участие в данном мероприятии. Осуждённые с интересом смотрят документальные работы. Одних фильмы погружают в мысли о своей жизни. Других в большей степени интересуют тонкости операторской и режиссерской работы. Но главное - никого киноленты не оставляют равнодушными.