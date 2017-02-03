В Мурманской области отметят Международный день саамов

06 Февраля 2017 года, 09:02

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 6 февраля/ БИ-ПОРТ – Сегодня, 6 февраля, отмечается Международный день саамов.

100 лет назад, в 1917году, в норвежском городе Тронхейм состоялось собрание, на котором объединились саамы Норвегии и Швеции для решения общих проблем. Официально основанный в 1956 году Союз саамов взял на себя функцию по защите интересов северного народа в Норвегии, Швеции и Финляндии.

Решение о праздновании Национального дня саамов было принято в 1992 году на 15-й конференции Союза саамов Скандинавии, Финляндии и Кольского полуострова. 6 февраля 1992 года кольские саамы впервые отметили свой национальный праздник, ставший ежегодным, в селе Ловозеро.

В Мурманской областной филармонии в честь праздника состоится концерт уникального саамского исполнителя йойков – Йохана Сары. Полную программу праздничных мероприятий во всех муниципалитетах можно посмотреть здесь.