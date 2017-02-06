В Мурманске открылась выставка «Красота севера в отражении рук мастера», приуроченная к Международному дню саамов

06 Февраля 2017 года, 14:31

МУРМАНСК/ 6 февраля/ БИ-ПОРТ – В Мурманском областном краеведческом музее 6 февраля начинает работу выставка «Красота севера в отражении рук мастера», приуроченная к Международному дню саамов.

«Мне хочется поздравить наших земляков с Международным днем саамов. Основные мероприятия, конечно, пройдут в Ловозерском районе, ну а жители Мурманска могут прикоснуться к этому празднику, быту, традициям, культуре саамов через прикладное искусство», – отметила Марина Ковтун на открытии выставки.

На выставке представлены предметы декоративно-прикладного искусства из личной коллекции саамской мастерицы Анастасии Елисеевны Мозолевской, а также картины Якова Комшилова, Николая Морозова, Виктора Алексеева, Владимира Пашкина из фондовой коллекции музея, Ивана Галкина – из коллекции Нины Афанасьевой.

Мозолевская сыграла важную роль в возрождении саамских ремесел, таких как вышивка бисером и оловянной нитью, вязание, плетение, в том числе, из корня. Она уделяла большое внимание популяризации саамской культуры, была участницей выставок, в том числе Международной выставки «Арт-Арктика».

В 1993 году Анастасия Мозолевская возглавила общественное объединение саамских мастеров и художников «Чепесь саамь» («Мастеровые саамы»). Под ее руководством народные мастера возродили традиционные приемы работы с мехом, кожей, замшей, сукном, собрали оригинальные саамские декоративные узоры.

Мозолевская вела курс саамского рукоделия в Ловозерском профессиональном училище №26, была соавтором книг «Саамское рукоделие», «Саамский костюм» и «Саамские узоры», сыграла большую роль в создании Ассоциации Кольских саамов.

«Анастасия Елисеевна – уникальный человек, и это уникальная коллекция. Видно, с каким трепетом и любовью она ее собирала. Она была не только наставником для молодежи, но была подвижником. Благодаря таким людям народное искусство сохраняется и будет жить в веках. Жителям Мурманска и области стоит побывать на этой выставке», – сказала губернатор.

Выставка будет работать до 6 марта 2017 года.