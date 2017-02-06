«Легкие люди» с программой «Звездная страна. Песни советской эстрады»

06 Февраля 2017 года, 15:34

МУРМАНСК/ 6 февраля/ БИ-ПОРТ - 18 марта областная филармония приглашает на концерт «Звездная страна. Песни советской эстрады».

Программа посвящена забытой, но незабвенной советской эстраде, вдохновленная голосами Майи Кристалинской, Тамары Миансаровой, Анны Герман – голосами того ушедшего времени, когда человек мечтал заглянуть за облака, верил в будущее, а сердце его наполняла нежность...

В исполнении ансамбля «Легкие люди» (Екатерина Ефремова — голос, Евгений Попов — скрипка, Екатерина Охраминская — виолончель, Петр Макаров — фортепиано, Станислав Одиноков — бас-гитара, Сергей Дудецкий — ударные) прозвучат песни «Загадай желание», «Три слова», «Не исчезай», «Желаю Вам...» и многие другие, а также инструментальная музыка советских композиторов 20 века.

Начало в 17 часов.

Билеты можно приобрести в кассе филармонии ( пр.Ленина,67, тел. 45 08 67) или же на сайте.