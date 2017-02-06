В Коле состоится праздничный концерт для воинов-интернационалистов «Солдат войны не выбирает…»

КОЛА/ 6 февраля/ БИ-ПОРТ – В Кольском районном Центре культуры 10 февраля в 17:00 состоится концерт для воинов-интернационалистов «Солдат войны не выбирает...».
15 февраля в России официально отмечается памятная дата – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. У этой даты есть и альтернативное название – День воина-интернационалиста.
Выбранная дата связана с годовщиной вывода советских войск с территории Афганистана как дань памяти советским военнослужащим, погибшим в афганской войне.
На вечер приглашены участники локальных войн и конфликтов советского и современного российского периодов истории, действующие военнослужащие, матери погибших сыновей.
На концерте прозвучат произведения патриотической и военной тематики в исполнении лучших коллективов и солистов Кольского района.