В Коле состоится праздничный концерт для воинов-интернационалистов «Солдат войны не выбирает…»

06 Февраля 2017 года, 17:05

КОЛА/ 6 февраля/ БИ-ПОРТ – В Кольском районном Центре культуры 10 февраля в 17:00 состоится концерт для воинов-интернационалистов «Солдат войны не выбирает...».

15 февраля в России официально отмечается памятная дата – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. У этой даты есть и альтернативное название – День воина-интернационалиста.

Выбранная дата связана с годовщиной вывода советских войск с территории Афганистана как дань памяти советским военнослужащим, погибшим в афганской войне.

На вечер приглашены участники локальных войн и конфликтов советского и современного российского периодов истории, действующие военнослужащие, матери погибших сыновей.

На концерте прозвучат произведения патриотической и военной тематики в исполнении лучших коллективов и солистов Кольского района.