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Жизнь в Мурманске


Сари
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Игорь Мелик-Гайказов
Игорь Мелик-Гайказов:

В январе традиционно вырисовывается картина того, как Ковдорский ГОК отработал в прошедшем году: посчитаны объемы, подведены итоги сделанного, определены задачи на будущее. О текущем состоянии дел и том, что ждет комбинат в ближайшем будущем агентству рассказал исполнительный директор предприятия Игорь Мелик-Гайказов

Юрий Петров
Юрий Петров:

Как развивались технологии в 2016 и что нас ждет в 2017 году, об этом мы поговорили с техническим директором мурманского филиала Tele2 Юрием Петровым

Илья Довыденко
Илья Довыденко:

Банк, который является одним из лидеров по уровню клиентского обслуживания, многократно удостаивался высшей награды в номинации «Лучший розничный банк»

Ирина Алексеева
Ирина Алексеева:

В декабре 2016 года состоится IX Всероссийский Съезд судей и мы не могли не побеседовать об этом громком событии с делегатом от районных судов города Мурманска Ириной Алексеевой

 
 
 
 

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Главная » Культура » В Коле состоится праздничный концерт для воинов-интернационалистов «Солдат войны не выбирает…»
 
 
 
 
06 Февраля 2017 года, 17:05

В Коле состоится праздничный концерт для воинов-интернационалистов «Солдат войны не выбирает…»

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КОЛА/ 6 февраля/ БИ-ПОРТ – В Кольском районном Центре культуры 10 февраля в 17:00 состоится концерт для воинов-интернационалистов «Солдат войны не выбирает...».

15 февраля в России официально отмечается памятная дата – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. У этой даты есть и альтернативное название – День воина-интернационалиста.

Выбранная дата связана с годовщиной вывода советских войск с территории Афганистана как дань памяти советским военнослужащим, погибшим в афганской войне.

На вечер приглашены участники локальных войн и конфликтов советского и современного российского периодов истории, действующие военнослужащие, матери погибших сыновей.

На концерте прозвучат произведения патриотической и военной тематики в исполнении лучших коллективов и солистов Кольского района.

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