Единственный ресторан Мурманска с панорамным видом на высоте 225 метров

07 Февраля 2017 года, 09:05

МУРМАНСК/ 7 февраля/ БИ-ПОРТ - Заведений общественного питания в Мурманске достаточно, но не каждое из них может похвастаться чем-то необычным. Изюминкой ресторанного комплекса «Огни Мурманска» является панорамный ресторан «У Егорыча», который находится в изумительном месте на высоте 225 метров над уровнем моря, откуда открывается великолепный вид на Колу, Мурмаши и Мурманск.

В зале расположен аквариум с живой форелью и морскими обитателями, которых могут выловить при вас и тут же приготовить. Спокойная и уютная обстановка создают неповторимую атмосферу для романтического ужина или свидания.

Доброжелательный персонал, достойная кухня и великолепный вид на город – это всё «У Егорыча»!

Бронирование столиков по телефону: 8(8152)554-003.

Подробнее о других услугах, мероприятиях и акциях на сайте или в группе Вконтакте.