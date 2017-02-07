В Мончегорске работает выставка «Одежда кольских саамов»

07 Февраля 2017 года, 17:12

МОНЧЕГОРСК/ 7 февраля/ БИ-ПОРТ - В Мончегорском музее цветного камня 5 февраля открылась выставка работ заслуженного художника России, главного художника Драматического Театра Северного флота Раисы Чебатуриной «Одежда кольских саамов».

На выставке представлены эскизы театральных костюмов к спектаклям «Сказки Лапландии», «Легенды о Белом Олене» и костюмов для праздника «Саамские летние игры».

На картинах - эффектные сюжеты саамских сказок и легенд; костюмы, расшитые бисером и разноцветным сукном; образы невесты, юной матери и влюбленных; шаман, увешанный оберегами; легендарные персонажи древнего саамского народа - Гирвас, Белый Олень и Белый Нойд.

Эскизы создавались на основании материалов, собранных в результате многолетних наблюдений во время поездок по Мурманской области, зарисовок с натуры, изучения манеры ношения одежды, ознакомления с музейными коллекциями и этнографической литературой.

«Народный костюм интересен. Он связывает художественное прошлое народа с его настоящим и будущим. Декоративная ценность народной одежды настолько велика, что продолжает жить в театре, в фольклорных коллективах, народных праздниках. Для художника народная одежда — неисчерпаемый источник творчества и бережное отношение к народному творчеству», - говорит Чебатурина.

Раиса Сергеевна - участница областных, региональных, республиканских, всесоюзной выставок с 1964 года. Ее персональные выставки устраивались в разных городах России. Работы художницы хранятся в музеях Йошкар Олы, Мурманска, в частных коллекциях Финляндии, Швеции, Норвегии, Италии, Монголии. Она создает декорации, костюмы, пишет картины, расписывает по дереву, вышивает. Ее работы есть в фонде областного художественного музея.

Выставка продлится до 12 марта.

В Мурманске в честь Международного дня саамов тоже открылась выставка, посвященная этому коренному народу - «Красота севера в отражении рук мастера».