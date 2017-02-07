В «Снежной деревне» пройдет встреча с Санта Клаусом

08 Февраля 2017 года, 11:14

КИРОВСК/ 8 февраля/ БИ-ПОРТ — 11 и 12 февраля в кировской «Снежной деревне» пройдет встреча с Санта Клаусом.

С 12:00 до 14:00 и с 15:00 до17:00 все желающие смогут сфотографироваться с Санта Клаусом в снежных залах экскурсионно-туристического центра, а в 17:00 и 19:00 в кафе «Снежной Деревни» Санта пообщается с детьми и взрослыми.

В программу встречи также входит мастер-класс от миссис Санта Клаус по приготовлению рождественского имбирного печенья и поздравительных открыток, и чаепитие с готовым печеньем. Завершит встречу урок финского языка: совместное разучивание и пение финской песенки, а также рассказ о жизни в «Деревне Санта Клауса», фотосессия с Санта Клаусом и миссис Санта Клаус.