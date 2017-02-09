В Оленегорске состоится XXI областной фестиваль солдатской песни «С боевыми друзьями встречаюсь, чтобы памяти нить не прервать…»

09 Февраля 2017 года, 15:28

ОЛЕНЕГОРСК/ 9 февраля/ БИ-ПОРТ – Областной Дворец культуры и народного творчества им. С. М. Кирова 11-12 февраля проводит XXI областной фестиваль солдатской песни «С боевыми друзьями встречаюсь, чтобы памяти нить не прервать...», который состоится в Центре культуры и досуга «Полярная звезда» (Оленегорск). В этом году он посвящен 28-й годовщине вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана.

Ежегодно фестиваль становится местом встречи боевых друзей. Из городов и посёлков, военных гарнизонов области съезжаются ветераны Афганистана и те, кто хочет выразить им своё уважение и благодарность. В мероприятии принимают участие творческие коллективы и отдельные исполнители из числа военнослужащих, сотрудников силовых структур и ведомств, гражданского персонала, ветераны армии и флота, члены военно-патриотических клубов и объединений их Мурманска, Оленегорска, Гаджиева, Снежногорска, Полярных Зорей, поселков Кильдинстрой, Спутник, Алакуртти, Печенга, Протоки и Зеленоборский.

По традиции в рамках фестиваля состоятся семинар для участников молодежных военно-патриотических общественных организаций, концерт ярославского вокально-инструментального ансамбля «Каскад», а также митинг и возложение цветов к мемориалу «Памяти павших ради живых».

Фестиваль будет проходить два дня. 11 февраля в 13:00 в Центре культуры и досуга «Полярная звезда» состоится торжественное открытие фестиваля, а в 14:30 начнутся конкурсные прослушивания в номинациях «Солисты», «Ансамбли» и «Авторы-исполнители песен собственного сочинения. В 17:00 жители и гости города смогут посетить концерт ярославского вокально-инструментального ансамбля «Каскад» в Доме культуры «Горняк».

12 февраля в 13:15 состоится митинг и возложение цветов к мемориалу «Памяти павших ради живых». В 14:00 лауреаты и призеры фестиваля исполнят творческие номера на гала-концерте в Центре культуры и досуга «Полярная звезда».

Все участники фестиваля награждаются Дипломами. Победителям фестиваля присуждаются специальные Дипломы, Дипломы I, II, III степени в каждой номинации, памятные сувениры.

Мероприятие направлено на увековечение памяти воинов, погибших при исполнении воинского долга, привлечение внимания общества к проблемам ветеранов боевых действий, выявление, популяризацию и поощрение авторов и исполнителей песен гражданской и патриотической тематики.