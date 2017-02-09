Ансамбль песни и танца «Россия им. В. М. Ковбасы» приглашает на юбилейный концерт

09 Февраля 2017 года, 18:45

МУРМАНСК/ 9 февраля/ БИ-ПОРТ – Заслуженный коллектив народного творчества ансамбль песни и танца «Россия им. В. М. Ковбасы» 12 февраля в 15:00 приглашает всех любителей народной песни на свой Юбилейный концерт в ДК им. С. М. Кирова.

Ансамблю исполнится 50 лет. В его репертуаре аранжировки авторских и эстрадных песен, старинных романсов, песен Высоцкого и композиторов Мурмана в стиле русской народной музыки. Но основой творчества является народная хоровая классика. В коллектив приходят совершенно разные люди: студенты, педагоги, врачи, строители, бухгалтеры и многие другие.