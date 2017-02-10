Реконструкция мурманского драмтеатра приостановлена

10 Февраля 2017 года, 12:10

МУРМАНСК/ 10 февраля/ БИ-ПОРТ – На данный момент работы по реконструкции здания драматического театра приостановлены, сообщила и.о. министра строительства и территориального развития Мурманской области Елена Абраменко на заседании правительства.

В 2016 году строительные работы осуществлялись на двух объектах – Мурманская областная филармония и Мурманский драматический театр. Филармония открылась уже 11 ноября 2016 года, однако работы в драмтеатре еще не закончены.

«Из запланированных 22,6 млн было освоено порядка 15 млн. В настоящее время работы на объекте не ведутся в связи с тем, что заказчик начал процедуры по одностороннему расторжению контракта из-за нарушения подрядчиком сроков и условий контракта», – пояснила Абраменко.

Выбор нового подрядчика зависит от того, потребует ли нынешний подрядчик наложения обеспечительных мер или нет. Если не потребует – то уже в апреле возможно заключение нового контракта. В противном случае срок переносится в лучшем случае на август.

Абраменко также добавила, что Минстрой не мог раньше разорвать контракт с подрядчиком из-за того, что Главгосэкспертиза выявила замечания в проектно-сметной документации, и потребовалось много времени, чтобы их устранить.

Ранее Марина Ковтун говорила, что реконструкция театра окончится не раньше 2019 года. Он должен был быть отремонтирован к столетию Мурманска на средства из федерального бюджета, однако потом финансирование сократили. Сейчас, по словам губернатора, снова есть шанс получить финансирование.