10 Февраля 2017 года, 17:50

МУРМАНСК/ 10 февраля/ БИ-ПОРТ – Фестиваль Региональной Мурманской лиги КВН состоится 11 марта. Он даст старт играм сезона 2017 года. Подготовка к выступлению участников осуществляется под руководством участников команды «Сборная города Мурманска» и Станислава Агафонова, который известен по работе с такими командами как «Раисы» и «Сборная большого московского государственного цирка». Главным призом лиги станет оплачиваемая поездка в Сочи на международный «КиВиН-2018».

В Комитете по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города сообщили, что набор участников осуществляется до сих пор и продлиться до 20 февраля.

Напомним, Мурманская лига получила официальный статус в 2015 году.