В Москве открылась выставка «Арктика: шаг за шагом. Полярная экспедиция «Картеш»

10 Февраля 2017 года, 18:31

МОСКВА/ 10 февраля/ БИ-ПОРТ - С 8 февраля по 19 марта 2017 года в Галерее классической фотографии пройдёт выставка «Арктика: шаг за шагом. Полярная экспедиция «Картеш». На выставке можно увидеть работы фотохудожников, которые вместе с учеными прошли более восьми тысяч миль в акваториях Белого, Баренцева и Карского морей на борту исследовательского судна «Картеш». Экспедиция стартовала из порта Мурманск, проследовала в акваторию Белого моря с заходом в порт Архангельск, далее в район Новой Земли и острова Вайгач с заходом в порт Нарьян-Мар. Затем был совершен переход в Карское море: судно прошло вдоль берега Ямала в Обскую губу с заходом в порт Ямбург.

На выставке можно через объективы фотохудожников полюбоваться пейзажами, которые позволяют взглянуть на Арктику с новой, малознакомой зрителю стороны. Посетители выставки узнают о важных для развития российской Арктики научных исследованиях, проведенных в рамках экспедиции. Научные специалисты на протяжении всего маршрута выполняли различные изыскания в области морской биологии, экологии, геоморфологии, орнитологии с борта судна и в составе береговых исследовательских групп.