В Мурманске стартует акция «Дарите книги с любовью»

14 Февраля 2017 года, 09:10

МУРМАНСК/ 14 февраля/ БИ-ПОРТ – В Мурманске стартует первая общероссийская акция, приуроченная к Международному дню книгодарения, «Дарите книги с любовью». Областная научная библиотека проводит данную акцию совместно с Мурманским благотворительным фондом «Руки жизни», помогающим детям с онкогематологическими и другими тяжелыми заболеваниями.

Для участия нужно принести в областную научную библиотеку любую купленную в магазине книгу или любимое издание из своей домашней книжной коллекции. Все собранные книги будут переданы в Мурманскую детскую клиническую больницу. Книги от дарителей принимаются 14,15,16 февраля с 16.00 до 19.00, 18 и 19 февраля с 14.00 до 17.00.