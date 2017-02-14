В краеведческом музее откроется выставка «Наследие земли Кольской глазами художника М. А. Кирина»

14 Февраля 2017 года, 14:23

МУРМАНСК/ 14 февраля/ БИ-ПОРТ – В Мурманском областном краеведческом музее 20 февраля откроется выставка «Наследие земли Кольской глазами художника М. А. Кирина», приуроченная к 10-летию со дня смерти выдающегося художника Мурманской области – Михаила Александровича Кирина.

Михаил Кирин родился 4 апреля 1932 года в городе Вытегра Вологодской области. В 1933 году семья Кириных переехала в Мурманск. Художник посвятил северу множество работ, активно сотрудничал с Мурманским областным отделением Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, одним из первых обратился к теме боевой славы Мурманской области.

На выставке представлены линогравюры Кирина из фондов Мурманского областного краеведческого музея, посвященные памятникам истории и культуры Мурманской области.