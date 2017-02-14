Необычные развлечения в Мурманске

14 Февраля 2017 года, 15:21

МУРМАНСК/ 14 февраля/ БИ-ПОРТ - Этой зимой в Центре отдыха и туризма «Огни Мурманска» для всех посетителей работает необычный аттракцион – зимний банан! Такого Вы ещё не видели!

Зимний банан – это увлекательный зимний аттракцион, который пользуется успехом на горнолыжных базах отдыха, и в парках развлечений, в качестве буксируемого аттракциона.

Все привыкли к тому, что на банане катают летом, на море и за катером, но в «Огнях Мурманска» катание проходит по заснеженным сопкам и глубокому снегу за снегоходом. Круг составляет 3 километра!

Если скатываясь на санках ватрушках, Вы стараетесь разогнаться и получить удовольствие от скорости, то на зимнем банане, дружной и веселой компании, важно удержать равновесие и не перевернуться на сугробах и буграх.

Стоимость достаточно приемлемая – взрослые по 350 рублей, а дети по 300 рублей. Данный аттракцион достаточно безопасен и не является экстремальным – специальная конструкция защищает и удерживает катающихся от переворота. Главное – крепко держаться за ручку и балансировать на поворотах!

Приезжайте и зарядитесь позитивом в «Огнях Мурманска»!

Подробности по телефону: 8(8152)554-009.

Бесплатный автобус до Огней Мурманска от ост. «Кооперативная» и «Автопарк» каждый час. Подробнее о других услугах, мероприятиях и акциях на сайте или в группе Вконтакте.