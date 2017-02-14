Необычные развлечения в Мурманске

МУРМАНСК/ 14 февраля/ БИ-ПОРТ - Этой зимой в Центре отдыха и туризма «Огни Мурманска» для всех посетителей работает необычный аттракцион – зимний банан! Такого Вы ещё не видели!
Зимний банан – это увлекательный зимний аттракцион, который пользуется успехом на горнолыжных базах отдыха, и в парках развлечений, в качестве буксируемого аттракциона.
Все привыкли к тому, что на банане катают летом, на море и за катером, но в «Огнях Мурманска» катание проходит по заснеженным сопкам и глубокому снегу за снегоходом. Круг составляет 3 километра!
Если скатываясь на санках ватрушках, Вы стараетесь разогнаться и получить удовольствие от скорости, то на зимнем банане, дружной и веселой компании, важно удержать равновесие и не перевернуться на сугробах и буграх.
Стоимость достаточно приемлемая – взрослые по 350 рублей, а дети по 300 рублей. Данный аттракцион достаточно безопасен и не является экстремальным – специальная конструкция защищает и удерживает катающихся от переворота. Главное – крепко держаться за ручку и балансировать на поворотах!
Приезжайте и зарядитесь позитивом в «Огнях Мурманска»!
Подробности по телефону: 8(8152)554-009.
Бесплатный автобус до Огней Мурманска от ост. «Кооперативная» и «Автопарк» каждый час. Подробнее о других услугах, мероприятиях и акциях на сайте или в группе Вконтакте.