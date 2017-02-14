Российско-американский джазовый проект «Jon Davis Trio» 19 февраля в областной филармонии

14 Февраля 2017 года, 16:15

МУРМАНСК/ 14 февраля/ БИ-ПОРТ - Мурманская областная филармония приглашает 19 февраля на выступление российско-американского джазового трио, в составе которого два московских музыканта, контрабасист Григорий Зайцев и барабанщик Игорь Игнатов, а также нью-йоркский пианист Джон Дэвис. Специальный гость программы — Кристина Ковалева (вокал), Санкт-Петербург.

Трио имеет давнюю историю: в сезоне 1999-2000 гг. Джон, Григорий и Игорь несколько месяцев вместе работали в Kerem Görsev Jazz Club — джаз-клубе в Стамбуле, где в то время выступало множество джазменов со всего мира.

17 лет спустя трио вновь объединяется, чтобы представить свою музыку в 19 городах Российской Федерации и записать в Москве студийный альбом. Подготовленная для тура двухчасовая программа «Джаз объединяет континенты» состоит из авторских пьес участников трио и джазовых стандартов.

Джон Дэвис на джазовой сцене уже более трёх десятилетий. В историю джаза он вошёл прежде всего как участник единственного фортепианного трио, в котором играл великий бас-гитарист Джако Пасториус: в середине 1980-х это трио (Пасториус, Дэвис и барабанщик Брайан Мелвин) гастролировало по Европе и как Трио Брайана Мелвина выпустило выдержанный в акустическом джазовом звучании альбом «Standards Zone», получивший высокую оценку критики, а также ряд «электрических» записей в стилистике фьюжн. Однако ещё до этого пианист играл в квартете саксофониста Джона Хэнди и ансамблях других джазовых звёзд в Сан-Франциско, куда переехал из своего родного Нью-Йорка в начале 80-х.

Григорий Зайцев — джазовый контрабасист, бас-гитарист, трубач, аранжировщик и бэндлидер. На московской сцене уже два десятилетия, выступал на фестивалях в Бельгии, Китае, США, Польше. Участник ансамблей Анатолия Кролла, Якова Окуня, Олега Бутмана, Сергея Чернышова. Среди тех, с кем Григорий гастролировал и записывался — Стив Турре, Уэйн Эскоффери, Дебора Браун, Стаффорд Хантер, Алекс Сипягин, Михаил Цыганов, Роберт Анчиполовский и многие другие.

Игорь Игнатов дебютировал как джазовый барабанщик в родном Иркутске, на московской сцене с конца 90-х. Играл в ансамблях гитариста Алексея Кузнецова, саксофониста Олега Киреева, пианистов Льва Кушнира и Евгения Гречищева, записал с прославленным джазовым аккордеонистом Владимиром Данилиным альбом «Get Happy».

Молодая джазовая певица Кристина Ковалёва получила образование в Российской Академии музыки им. Гнесиных, после чего обосновалась в северной столице, где выступала с Jazz Classic Trio Андрея Зимовца, пианистом Алексеем Черемизовым и ансамблем контрабасиста Григория Воскобойника.

Начало концерта в 18.00