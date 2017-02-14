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Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
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В январе традиционно вырисовывается картина того, как Ковдорский ГОК отработал в прошедшем году: посчитаны объемы, подведены итоги сделанного, определены задачи на будущее. О текущем состоянии дел и том, что ждет комбинат в ближайшем будущем агентству рассказал исполнительный директор предприятия Игорь Мелик-Гайказов

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Главная » Культура » «Огни Мурманска» приглашают на празднование Масленицы с 20 по 26 февраля!
 
 
 
 
15 Февраля 2017 года, 11:30

«Огни Мурманска» приглашают на празднование Масленицы с 20 по 26 февраля!


МУРМАНСК/ 15 февраля/ БИ-ПОРТ - Веселые проводы зимы, озаренные радостным ожиданием близкого тепла, весеннего обновления природы отмечается празднованием масленицы.

Масленица в «Огнях Мурманска» — это недельный праздник, праздник-обряд с хороводами, песнями, плясками, играми, а самое главное — с обрядом сжигания самодельного чучела Зимы.

Специальные детские программы:

Программа «Масленица-1» (с аквапарком) — 4 ЧАСА РАЗВЛЕЧЕНИЙ!

Программа «Масленица-2» (без аквапарка) — 2 ЧАСА РАЗВЛЕЧЕНИЙ!

С 20 по 24 февраля заезды в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00

В подарок каждому ребёнку — фотографирование с хаски и купон в пневматический тир на 26 февраля!

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Включено в программу:

  • Катание на «ватрушках» — 3 спуска
  • Спуск на тарзанке длиной 100 метров
  • Народные гуляния с аниматорами (перетягивание каната, прыжки в мешках, гигантская рыбалка, хоровод)
  • Торжественное сжигание чучела
  • Праздничное чаепитие (чай и блины со сгущенкой);
  • Трансфер до аквапарка (для программы «Масленица-1»)
  • 1,5 часа отдыха в аквапарке (для программы «Масленица-1)

Стоимость программы «Масленица-1» :

  • 1300 руб./чел. – до 25 детей
  • 1200 руб./чел. – от 26 детей

Стоимость программы «Масленица-2» :

  • 1050 руб./чел. – до 25 детей
  • 1150 руб./чел. – от 26 детей

Для взрослых участников — тариф увеличивается на коэффициент 1,5.

На группу из 10-12 школьников, в сопровождении не менее одного взрослого, выделяется 1 аниматор.

На группу от 12-25 школьников, в сопровождении не менее двух взрослых, выделяется 2 аниматора.

На группу от 25 школьников, в сопровождении не менее трех взрослых, выделяется 3 аниматора.

Справки и бронирование по телефону: (8152) 554-009

Бесплатный автобус до «Огней Мурманска» от ост. «Кооперативная» и « Автопарк» каждый час.

Подробнее о других услугах, мероприятиях и акциях на сайте и в группе Вконтакте.

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