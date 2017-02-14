«Огни Мурманска» приглашают на празднование Масленицы с 20 по 26 февраля!

15 Февраля 2017 года, 11:30

МУРМАНСК/ 15 февраля/ БИ-ПОРТ - Веселые проводы зимы, озаренные радостным ожиданием близкого тепла, весеннего обновления природы отмечается празднованием масленицы.

Масленица в «Огнях Мурманска» — это недельный праздник, праздник-обряд с хороводами, песнями, плясками, играми, а самое главное — с обрядом сжигания самодельного чучела Зимы.

Специальные детские программы:

Программа «Масленица-1» (с аквапарком) — 4 ЧАСА РАЗВЛЕЧЕНИЙ!

Программа «Масленица-2» (без аквапарка) — 2 ЧАСА РАЗВЛЕЧЕНИЙ!

С 20 по 24 февраля заезды в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00

В подарок каждому ребёнку — фотографирование с хаски и купон в пневматический тир на 26 февраля!

Включено в программу:

Катание на «ватрушках» — 3 спуска

Спуск на тарзанке длиной 100 метров

Народные гуляния с аниматорами (перетягивание каната, прыжки в мешках, гигантская рыбалка, хоровод)

Торжественное сжигание чучела

Праздничное чаепитие (чай и блины со сгущенкой);

Трансфер до аквапарка (для программы «Масленица-1»)

1,5 часа отдыха в аквапарке (для программы «Масленица-1)

Стоимость программы «Масленица-1» :

1300 руб./чел. – до 25 детей

1200 руб./чел. – от 26 детей

Стоимость программы «Масленица-2» :

1050 руб./чел. – до 25 детей

1150 руб./чел. – от 26 детей

Для взрослых участников — тариф увеличивается на коэффициент 1,5.

На группу из 10-12 школьников, в сопровождении не менее одного взрослого, выделяется 1 аниматор.

На группу от 12-25 школьников, в сопровождении не менее двух взрослых, выделяется 2 аниматора.

На группу от 25 школьников, в сопровождении не менее трех взрослых, выделяется 3 аниматора.

Справки и бронирование по телефону: (8152) 554-009

Бесплатный автобус до «Огней Мурманска» от ост. «Кооперативная» и « Автопарк» каждый час.

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