«Огни Мурманска» приглашают на празднование Масленицы с 20 по 26 февраля!

МУРМАНСК/ 15 февраля/ БИ-ПОРТ - Веселые проводы зимы, озаренные радостным ожиданием близкого тепла, весеннего обновления природы отмечается празднованием масленицы.
Масленица в «Огнях Мурманска» — это недельный праздник, праздник-обряд с хороводами, песнями, плясками, играми, а самое главное — с обрядом сжигания самодельного чучела Зимы.
Специальные детские программы:
Программа «Масленица-1» (с аквапарком) — 4 ЧАСА РАЗВЛЕЧЕНИЙ!
Программа «Масленица-2» (без аквапарка) — 2 ЧАСА РАЗВЛЕЧЕНИЙ!
С 20 по 24 февраля заезды в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00
В подарок каждому ребёнку — фотографирование с хаски и купон в пневматический тир на 26 февраля!
Включено в программу:
- Катание на «ватрушках» — 3 спуска
- Спуск на тарзанке длиной 100 метров
- Народные гуляния с аниматорами (перетягивание каната, прыжки в мешках, гигантская рыбалка, хоровод)
- Торжественное сжигание чучела
- Праздничное чаепитие (чай и блины со сгущенкой);
- Трансфер до аквапарка (для программы «Масленица-1»)
- 1,5 часа отдыха в аквапарке (для программы «Масленица-1)
Стоимость программы «Масленица-1» :
- 1300 руб./чел. – до 25 детей
- 1200 руб./чел. – от 26 детей
Стоимость программы «Масленица-2» :
- 1050 руб./чел. – до 25 детей
- 1150 руб./чел. – от 26 детей
Для взрослых участников — тариф увеличивается на коэффициент 1,5.
На группу из 10-12 школьников, в сопровождении не менее одного взрослого, выделяется 1 аниматор.
На группу от 12-25 школьников, в сопровождении не менее двух взрослых, выделяется 2 аниматора.
На группу от 25 школьников, в сопровождении не менее трех взрослых, выделяется 3 аниматора.
Справки и бронирование по телефону: (8152) 554-009
Бесплатный автобус до «Огней Мурманска» от ост. «Кооперативная» и « Автопарк» каждый час.
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