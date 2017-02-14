Валерий Леонтьев в сопровождении феерического танцевального шоу. 8 марта, Мурманск, Ледовый Дворец спорта

15 Февраля 2017 года, 11:55

МУРМАНСК/ 15 февраля/ БИ-ПОРТ - Концертное Агентство «Санкт-Петербург Концерт» представляет 8 марта, на сцене Мурманского Ледового Дворца спорта Народный артист России ВАЛЕРИЙ ЛЕОНТЬЕВ.

Валерий Леонтьев снова туром штурмует города России в сопровождении феерического танцевального шоу.

По многочисленным просьбам неподражаемый Валерий Леонтьев даст грандиозный концерт в Мурманске. Приходите на выступление самого яркого и зажигательного артиста российского шоу-бизнеса всей семьей и наслаждайтесь любимыми песнями в кругу дорогих Вам людей. Каждый концерт Валерия Леонтьева – это необычайно яркое и потрясающее зрелище, которое запоминается надолго. Это не только безупречный вокал и восхитительная музыка, но и фееричное шоу, в течение которого певец будет радовать вас своими зажигательными танцами и красочными костюмами, дарить вам свою положительную энергию и удивлять вас снова и снова. Известный своей харизматичностью и актерским талантом, Валерий Леонтьев способен превратить концерт в настоящий праздник – всегда оригинальный, интересный и незабываемый.

Организаторы обещают, что концерт артиста в этом году будет поистине потрясающим – зрителей ждет великолепное световое сопровождение и масса спецэффектов, которые сделают выступление любимого певца еще прекраснее.

Кассы Ледового Дворца: Мурманск, ул. Челюскинцев, 2а

Тел: (8152) 45 18-12, 42 26-55