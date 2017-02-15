В краеведческом музее откроется мини-выставка из цикла «Сделано в СССР» на тему «Рыбный Мурман»

15 Февраля 2017 года, 15:53

МУРМАНСК/ 15 февраля/ БИ-ПОРТ – В Мурманском областном краеведческом музее с 16 февраля начинает работу мини-выставка из цикла «Сделано в СССР» на тему «Рыбный Мурман».

В витрине будут представлены документы о развитии рыбных промыслов на Мурмане 1920-х – 1930-х гг., фотографии различных цехов рыбокомбината, образцы рыбной продукции предприятий Мурманской области и даже оригинальные изделия из шкуры зубатки.

Кроме этого, посетители смогут увидеть фотографии рыбаков-стахановцев и мысленно побывать в торговых залах фирменных магазинов «Нептун» и «Океан».

Выставка работает до 16 марта.