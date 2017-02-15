Фотографии мурманских фотографов попали на выставку Best of Russia

16 Февраля 2017 года, 12:00

Виталий Новиков «Дорога домой»





МОСКВА/ 16 февраля/ БИ-ПОРТ – В московском Центре современного искусства «Винзавод» открылась фотовыставка Best of Russia, передает сайт конкурса. Министр культуры России Владимир Мединский отметил, что работы авторов фотографий — это летопись страны.

«В 19 веке, когда люди только учились фотографировать, это был такой сложный, трудоемкий, требующий особых знаний процесс, что лучших фотографов принимали наравне с художниками в академию художеств. С той поры процесс стал легче, любой из нас может ткнуть пальцем и изобразить из себя фотографа, но умение поймать момент, передать характер, запечатлеть события — это по-прежнему остается искусством», — цитируют РИА Новости министра.

Президент фонда поддержки «Винзавод» Софья Троценко отметила, что на конкурс было прислано около 25 тысяч фотографий, в экспозицию вошли 365. В проекте приняли участие все регионы России.

Best of Russia объединяет фотографов-любителей и профессионалов, фотографии представлены в пяти разделах выставки: «Природа», «Люди. События. Повседневная жизнь», «Архитектура», «Стиль» и специальной теме «Займитесь счастьем».

На выставку попали фотографии мурманского фотографа Виталия Новикова: полярное сияние в Териберке весной 2016 года в разделе «Природа», снимки «Дорога домой» и «Перекресток» в разделе «Люди. События. Повседневная жизнь». В разделе «Архитектура» представлено фото «Гаражи» мончегорского фотографа Александра Пантюшина. Фотография «Победный финиш» апатитского фотографа Сергея Хитрова попала в раздел «Счастье». Также в «Природе» есть снимок Сейдозера московского фотографа Павла Кондратьева.