Творческая встреча, посвященная Евгению Примакову, пройдет в Мурманске

16 Февраля 2017 года, 11:40

МУРМАНСК/ 16 февраля/ БИ-ПОРТ — В Мурманской областной научной библиотеке сегодня состоится творческая встреча, посвященная политику, академику, экс-президенту Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Евгению Примакову.

На встрече состоится премьерный показ документального фильма о профессиональном и жизненном пути Примакова с кадры из личного архива, а также прозвучат автобиографические воспоминания и песни, написанные на стихи Примакова.

Кроме того, в рамках мероприятия состоится торжественная передача в фонд областной научной библиотеки 10-томного собрания трудов Примакова, изданного Торгово-промышленной палатой Российской Федерации. В него вошли академические, экономические работы, политическая публицистика, а также очерки, хронология его жизни и редкие фотографии.

Фото: ТАСС