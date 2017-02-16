Блинный фестиваль на территории горнолыжного комплекса «Огни Мурманска»

17 Февраля 2017 года, 11:00

МУРМАНСК/ 17 февраля/ БИ-ПОРТ - Что первое приходит на ум когда мы говорим про февраль - зима, февральская вьюга, метель. Наверное, так ответят большинство жителей Заполярья. Но если подумать ещё немного вспоминается, что февраль это не только непогода, это всё больше и больше солнышка на улице, это проводы зимы и, конечно же Масленица с её широкими гуляньями и блинами.

Наверное, на Земле нет ни одного человека, кто не пробовал бы хоть раз в жизни блины. И надо сказать, что они есть на любой, даже самый притязательный вкус. Поэтому блины любят все. Ну а там где вкусно - там и веселье!

Предлагаем Вам отпраздновать широкую масленицу на Мурманском фестивале блинов.

Мастерицы, или, возможно, мастера будут соревноваться в искусстве выпечки блинов.

А группы поддержки участников и гости праздника с вожделением и нетерпением будут наблюдать за этим процессом до часа Х!

И когда этот час наступит, откроется конкурс скоростного поедания блинов!

Блинный фестиваль включает в себя 2 основных конкурса – по выпеканию блинов «Блинный кулинар» и по поеданию блинов «Блинный обжора», а также народные гуляния, соревнования, конкурсы, аттракционы и, в заключении, сожжение чучела Масленицы.

Подробности в группе.

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