Мурманский филармонический оркестр под управлением дирижера Марко Букколо

17 Февраля 2017 года, 10:00

МУРМАНСК/ 17 февраля/ БИ-ПОРТ - 26 марта филармония приглашает на концерт Мурманского филармонического оркестра, который впервые выступит под управлением известного итальянского дирижера и музыкального критика Марко Букколо (Marco Buccolo). С 2010 г. он занимает пост приглашенного дирижера симфонического оркестра «Бартоломео Бруни» (Италия).

Кроме того, маэстро продолжает музыковедческие труды, работая в музыкальной редакции Энциклопедии Garzanti и на радио Ватикана, где ведет персональную музыкальную программу.

Также впервые на сцене мурманской филармонии выступит выдающийся музыкант – виолончелист Марк Дробинский. Маэстро – ученик Мстислава Ростроповича, обладатель I премии Международного конкурса камерных ансамблей в Мюнхене. За неистовую манеру исполнения, эмоциональность и темперамент критика называет Марка Дробинского «Демоном виолончели». Его ставят в один ряд с Пабло Казальсом и Мстиславом Ростроповичем. Ему с одинаковым успехом удается интерпретировать как классическую, так и современную музыку.

В концертной программе прозвучат сочинения – Чайковского, Шуберта, Паганини и Респиги.

Билеты продаются в кассе филармонии пр.Ленина. 67 (тел. 45 08 67), на сайте филармонии и на официальной страничке Вконтакте.