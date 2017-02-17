В Мурманске пройдет акция «Молодая семья»

17 Февраля 2017 года, 13:16

МУРМАНСК/ 17 февраля/ БИ-ПОРТ – В областном Дворце культуры и народного творчества им. С. М. Кирова 18 февраля в 13:00 пройдет акция «Молодая семья».

В рамках акции состоится традиционный областной конкурс молодых семей «В гостях у Гименея». В этом году участники из Мурманска, Североморска, Колы, Полярного и Сафоново представят визитные карточки «Счастливы вместе», во время которых расскажут о своих семьях и увлечениях в творческих формах. В ходе игры по станциям «Ключи от семейного счастья» конкурсанты выполнят задания творческого, интеллектуального и спортивного характеров.

Участники акции будут награждены памятными дипломами и сувенирами. По итогам работы жюри конкурса «В гостях у Гименея» участникам присуждаются дипломы за I, II, III место.

В 16:00 состоится фестиваль клубов молодых семей, в котором примут участие клубы молодых семей и организации по работе с молодыми семьями. На развлекательной программе «Когда сердца живут одной судьбой» участники представят визитные карточки в творческой форме, отражающие их деятельность за 2016 год.