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Главная » Культура » Определены победители регионального этапа Всероссийского конкурса «Моя малая Родина: природа, культура, этнос»
 
 
 
 
17 Февраля 2017 года, 14:10

Определены победители регионального этапа Всероссийского конкурса «Моя малая Родина: природа, культура, этнос»


МУРМАНСК/ 17 февраля/ БИ-ПОРТ – Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия» провел региональный заочный этап Всероссийского конкурса «Моя малая Родина: природа, культура, этнос».

В творческом состязании приняли участие 64 подростка из Мурманска, Кировска, Апатитов, Мончегорска, Оленегорска, Североморска, Александровск, Кандалакшского, Кольского и Печенгского районов.

Были представлены конкурсные работы по пяти номинациям: «Гуманитарно-экологические исследования», «Традиционная культура», «Эколого-краеведческие путеводители», «Публицистика в защиту природы и культуры», «Живой символ малой родины».

В номинации «Традиционная культура» победителями стал Матвей Сбежнев из Мурманского академического лицея (руководитель Алексей Голов, учитель истории).

В номинации «Эколого-краеведческие путеводители» лучшей признана работа Ольги Фудзенпен из мурманского Центра детского и юношеского туризма (руководители Ольга Ха, педагог дополнительного образования, Галина Серая, педагог-организатор).

В номинации «Публицистика в защиту природы и культуры» победила Юлия Магомедова из североморской школы № 7 имени Героя России Марка Евтюхина (руководитель Ольга Хоменко, заместитель директора).

Победители и призеры будут награждены дипломами Министерства образования и науки Мурманской области. Все участники  получат сертификаты. Лучшие работы будут направлены для участия в федеральном (заочном) этапе Всероссийского конкурса.

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