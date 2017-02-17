На сцену ДК Кирова выйдут сотрудники силовых структур и ведомств для участия в конкурсе «КВН в погонах»

17 Февраля 2017 года, 18:19

МУРМАНСК/ 17 февраля/ БИ-ПОРТ – На сцену областного Дворца культуры и народного творчества им. С. М. Кирова 19 февраля в 15:00 выйдут команды военнослужащих, сотрудников силовых структур и ведомств, чтобы принять участие в областном конкурсе «КВН в погонах».

В этом году в конкурсе примут участие пять команд: Главное управление МЧС России по Мурманской области (Гаджиево); «Борцы с долгами», Управление Федеральной службы судебных приставов по Мурманской области (Мурманск); «Смехоборцы», Специальное управление федеральной противопожарной службы №48 МЧС России по Мурманской области (ЗАТО Александровск); «12 ГУМОноидов», (Гаджиево); «Суровые парни», 61-я бригада морской пехоты Северного флота (Спутник).

Тема конкурса – «Творим, что хотим!». Команды подготовят приветствие. Для конкурса «Озвучка» участники представят фрагмент любого известного фильма, мультфильма, предложив свой вариант озвучивания.По результатам выступлений команд жюри присуждает дипломы за I, II, III места.