В Мурманске состоится концерт, посвященный Дню защитника Отечества

МУРМАНСК/ 20 февраля/ БИ-ПОРТ – В областном Дворце культуры и народного творчества им. С. М. Кирова 22 февраля 18:30 состоится праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества.
В концертной программе примут участие коллективы областного Дворца культуры и Мурманской области: Снежногорска, Североморска и Оленегорска.
Ансамбль североморского кадетского корпуса исполнит произведение «Моя армия самая сильная». Ансамбль танца «Сполохи» подарит зрителям хореографические композиции «Лихие моряки» и «Казачий пляс», фольклорный ансамбль «Беломорье» исполнит песню «Мурманскому Алеше», а ансамбль народной песни «Любава» – «Казаки на Берлине».
Кроме того, на концерте выступят мурманский ансамбль эстрадного танца «Форсаж» и снежногорский «Шарм», вокальный ансамбль «Новые звезды», оленегорские группа «Космос» и мужской ансамбль «Русь», а также североморский вокальный ансамбль «Прямая связь».