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Главная » Культура » Министерство культуры демонополизирует госзаказы
 
 
 
 
20 Февраля 2017 года, 11:00

Министерство культуры демонополизирует госзаказы


РОССИЯ/ 20 февраля/ БИ-ПОРТ – Министерство культуры выявило более сотни фактов нарушений в ходе строительных и реставрационных работ на подведомственных объектах и предъявило компаниям штрафы на 545 млн. рублей, пишут «Известия». По итогам проверок была разработана программа внутреннего реформирования, сообщил министр Владимир Мединский.

Цель реформ, по словам министра, — демонополизация и децентрализация управления отраслью. Департамент управления имуществом и инвестиционной политики будет реорганизован и сосредоточится только на строительстве и реставрации. Управление и контроль над имуществом, госохрана культурного наследия, ведение реестра памятников и другие вопросы распределены между иными департаментами.

ФГКУ «Центрреставрация» перестанет выполнять функции единого заказчика-монополиста всех реставрационных работ, сменит свое название и функционал, сообщили в Минкультуры. Теперь учреждение будет заниматься контролем качества выполнения подрядов, а также следить за тем, как регионы осваивают выделенные федеральным центром деньги.

Согласно планам ведомства, бывшие функции ФГКУ перейдут подведомственным учреждениям, а крупные и сложные работы по территориальному принципу поделят между собой две строительные дирекции министерства. Петербургская возьмет на себя Северо-Западный федеральный округ, московская ― все остальные. Функции дирекций максимально расширены в части реставрации, реконструкции и капитального строительства.

Как считает юрисконсульт юридической компании «Интерцессия» Елена Станила, проведенные реформы помогут предотвратить злоупотребления, подобные «делу реставраторов», которое было возбуждено весной 2016 года по подозрению в хищении бюджетных денег, выделенных на реставрацию объектов культурного наследия по всей стране.

«Так как в заключении договоров на реставрацию, контроле за их исполнением и организации приемки будет участвовать большее количество учреждений, находящихся под контролем министерства, предпринимаемые меры могут снять часть рисков повторения коррупционной схемы», ― сказала эксперт.

Новая система исправляет недочеты предыдущей, однако может иметь и свои недостатки, считает исполнительный директор Российской гильдии управляющих и девелоперов Елена Бодрова.

«С одной стороны, действия министерства обоснованы. Сосредоточение всех полномочий в одних руках привело к ряду злоупотреблений, поэтому происходит процесс децентрализации. С другой ― сейчас, когда различные процессы будут разбиты по разным департаментам, есть угроза того, что «потеряется» сам объект реставрации, — отметила Бодрова. — Раньше судьба памятника решалась в одном месте. Теперь всё это будет распределено, и потому определить судьбу конкретного памятника станет сложнее».

Елена Бодрова предполагает, что понадобится около года, чтобы «выстроить процессы, разработать «дорожные карты» взаимоотношений заказчиков, подрядчиков и местного руководства по реставрации конкретного объекта». После этого будет ясно, насколько эффективна новая модель.

Вопросы у экспертов вызвали и ряд других мер министерства по оздоровлению сферы реставрации. В частности, отмена авансов, а также создание списка недобросовестных подрядчиков, с которыми ведомство не рекомендует заключать новые контракты.

«Практика авансирования позволяла участвовать в подрядах достаточно большому спектру профессиональных реставрационных компаний, ― сказала Елена. ― Уход от этой практики значительно сузит круг возможных подрядчиков. Что до рекомендательного списка Минкультуры ― если подрядчик захочет участвовать в тендерах где-то в регионах, его упоминание в списке никак этому не помешает. Нет никаких законных оснований ему отказать».

Фото: © РИА Новости. Александр Вильф

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