Цирк «Комплимент» приглашает на представление «Вслед за мечтой»

20 Февраля 2017 года, 13:57

МУРМАНСК/ 20 февраля/ БИ-ПОРТ – На сцене областного Дворца культуры и народного творчества им. С. М. Кирова в 17:00 состоится отчетный концерт «Вслед за мечтой» народного самодеятельного коллектива цирка «Комплимент».

В мае цирк «Комплимент» отпразднует свой юбилей – 30 лет. В преддверии дня рождения артисты подготовили цирковое представление, во время которого зрители смогут увидеть новые номера в разных жанрах: жонглирование, эквилибристика, акробатика и воздушная гимнастика.

Кроме того, в концертной программе разнообразные фокусы покажут участники студии иллюзионного искусства.