Цирк «Комплимент» приглашает на представление «Вслед за мечтой»

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
Блинный фестиваль на территории горнолыжного комплекса «Огни Мурманска» Блинный фестиваль на территории горнолыжного комплекса «Огни Мурманска»
Мурманский филармонический оркестр под управлением дирижера Марко Букколо Мурманский филармонический оркестр под управлением дирижера Марко Букколо
Спецпредложения ко Дню защитника Отечества от AZIMUT Отель Мурманск Спецпредложения ко Дню защитника Отечества от AZIMUT Отель Мурманск
Семинар «Вопросы трудового законодательства: анализ последних изменений» Семинар «Вопросы трудового законодательства: анализ последних изменений»
ИТФ совместно с сотрудниками Налоговой инспекции приглашают на семинары ИТФ совместно с сотрудниками Налоговой инспекции приглашают на семинары
 
 

Видеоновости16+

Пьяный водитель, пытаясь уйти от погони, врезался в столб и хотел сбежать
 
 
 
 

Курсы валют 18.02.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
71,9851
-0,3501
1 USD
Доллар США
57,6342
-0,1046
1 EUR
Евро
61,4496
0,1541
10 NOK
Норвежских крон
69,3594
0,3624
10 SEK
Шведских крон
64,8639
0,0435
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
Би-порт
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

-14°
2.1 м/с
давление 741.1 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Алексей Щербаков
Алексей Щербаков:

О планах градообразующего предприятия на текущий год, инвестпрограмме и социальной ответственности бизнеса рассказал исполняющий обязанности генерального директора «Олкона» Алексей Щербаков

Олег Бардов
Олег Бардов:

Чем же уникален спорткомплекс, кроме масштабных размеров? Когда «X-Fit» распахнет свои двери? Какова цена клубных карт и когда они появятся в продаже? На эти и другие вопросы ответил руководитель клуба Олег Бардов

Игорь Мелик-Гайказов
Игорь Мелик-Гайказов:

В январе традиционно вырисовывается картина того, как Ковдорский ГОК отработал в прошедшем году: посчитаны объемы, подведены итоги сделанного, определены задачи на будущее. О текущем состоянии дел и том, что ждет комбинат в ближайшем будущем агентству рассказал исполнительный директор предприятия Игорь Мелик-Гайказов

Юрий Петров
Юрий Петров:

Как развивались технологии в 2016 и что нас ждет в 2017 году, об этом мы поговорили с техническим директором мурманского филиала Tele2 Юрием Петровым

 
 
 
 

Выбор редакции

«Мурманоблгаз» оштрафован на 150 тысяч рублей за попытку выдачи платной справки
20 Февраля 2017, 13:14
«Мурманоблгаз» оштрафован на 150 тысяч рублей за попытку выдачи платной справки
Министра здравоохранения Мурманской области оштрафовали на три тысячи рублей
20 Февраля 2017, 11:55
Министра здравоохранения Мурманской области оштрафовали на три тысячи рублей
Министерство культуры демонополизирует госзаказы
20 Февраля 2017, 11:00
Министерство культуры демонополизирует госзаказы
Военная снегоболотоходная техника пройдёт проверку Арктикой
20 Февраля 2017, 08:55
Военная снегоболотоходная техника пройдёт проверку Арктикой
 
 
 
 

Самое читаемое

В Мурманске остановились троллейбусы
20 Февраля 2017, 10:43
Человека спасли из горящей квартиры в Мурманске
20 Февраля 2017, 08:15
Таксист ударил ребенка-инвалида в Кировске
20 Февраля 2017, 10:00
Сожительница ударила возлюбленного ножом
19 Февраля 2017, 18:27
Двое жителей Оленегорска вступали в половую связь с несовершеннолетними
20 Февраля 2017, 09:24
Мурманск: прогноз отключений на 20 февраля
19 Февраля 2017, 20:07
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 
Главная » Культура » Цирк «Комплимент» приглашает на представление «Вслед за мечтой»
 
 
 
 
20 Февраля 2017 года, 13:57

Цирк «Комплимент» приглашает на представление «Вслед за мечтой»


МУРМАНСК/ 20 февраля/ БИ-ПОРТ – На сцене областного Дворца культуры и народного творчества им. С. М. Кирова в 17:00 состоится отчетный концерт «Вслед за мечтой» народного самодеятельного коллектива цирка «Комплимент».

В мае цирк «Комплимент» отпразднует свой юбилей – 30 лет. В преддверии дня рождения артисты подготовили цирковое представление, во время которого зрители смогут увидеть новые номера в разных жанрах: жонглирование, эквилибристика, акробатика и воздушная гимнастика.

Кроме того, в концертной программе разнообразные фокусы покажут участники студии иллюзионного искусства.

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
Уборка снега в ЗАТО Мурманской области оставляет желать лучшего
2.
Цирк «Комплимент» вернулся с победой
3.
В ДК Кирова состоится представление цирка «Комплимент» и ансамбля эстрадного танца «Форсаж»
4.
К столетию Мурманска состоится областной конкурс художественного слова «Мы любим город в зной и холод…»
5.
В ДК Кирова пройдет областной конкурс для молодежи с ограниченными возможностями здоровья «Большие гонки»
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта