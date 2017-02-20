В Мурманске состоится областной детско-юношеский конкурс авторской песни «Маленький фонарщик»

20 Февраля 2017 года, 17:00

МУРМАНСК/ 20 февраля/ БИ-ПОРТ – В областном Дворце культуры и народного творчества им. С. М. Кирова и на туристической базе «Ирвас» с 24 по 26 февраля пройдет областной детско-юношеский конкурс авторской песни «Маленький фонарщик».

В конкурсе примут участие более 70 исполнителей авторской песни из городов Мурманской области и России: Мурманска, Мончегорска, Североморска, Полярных Зорь, Гаджиево, Оленегорска, Вологды и Твери.

Участники фестиваля представят произведения в номинациях «Автор-исполнитель», «Автор музыки», «Дуэты, трио, ансамбль», «Исполнитель», «Поэтическая» и в специальной номинации, посвящённой Году экологии. Члены жюри будут оценивать исполнительское мастерство, уровень (технику) владения инструментом, художественную ценность репертуара, артистизм и сценическую культуру.

В рамках фестиваля авторской песни гости конкурса посетят атомный ледокол «Ленин», выступят с благотворительным концертом в информационном центре по Атомной энергии, примут участие в вечере общения «Гитара по кругу» и посетят мастер-классы, где своим опытом поделятся члены жюри.

24 февраля в 19:00 на турбазе «Ирвас» состоится открытие конкурса, концерт членов жюри и гостей конкурса, а 25 февраля в 15:00 – конкурсные прослушивания. 26 февраля в 14:00 в Фестивальном зале ДК Кирова состоится гала-концерт победителей конкурса.