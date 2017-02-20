Сборная УФСИН снова победила в конкурсе «КВН в погонах»

20 Февраля 2017 года, 17:34

МУРМАНСК/ 20 февраля/ БИ-ПОРТ – В минувшие выходные на сцену областного Дворца культуры и народного творчества им. С. М. Кирова вышли команды военнослужащих, сотрудников силовых структур и ведомств для участия в областном конкурсе «КВН в погонах».

Участвовали семь команд: «Ой, все» Главного управления МЧС России по Мурманской области (Гаджиево); «Борцы с долгами» Управления Федеральной службы судебных приставов по Мурманской области; «Смехоборцы» Специального управления федеральной противопожарной службы №48 МЧС России по Мурманской области» (ЗАТО Александровск); «12 ГУМОноидов» (Гаджиево); «Из бухты вон» Северного флота (Североморск); «Динамит» (Печенга); «Шпроты» Управления федеральной службы исполнения наказания России по Мурманской области.

Тема конкурса – «Творим, что хотим!». Команды подготовили приветствие, приняли участие в конкурсе «Разминка», а для конкурса «Озвучка» участники представили фрагмент известного фильма или мультфильма, предложив свой вариант озвучивания.

Дипломом III степени была награждена команда «Ой, все». Диплом II степени вручили команде «Борцы с долгами». Лучшими командами, победителями конкурса, обладателями дипломов I степени стали команды «Динамит» и «Шпроты».

«Шпроты» - неоднократный призёр и чемпион подобных конкурсов. Команду пришли поддержать члены их семей и коллеги по службе во главе с начальником УФСИН Евгением Шиховым. Зрителей порадовала пародия команды на телепрограмму «Вечерний Ургант», которая трансформировалась в «Иван Урка». А в главном конкурсе дня артисты УФСИН озвучивали мультфильм «Простоквашино», вложив в уста его героев злободневные шутки.