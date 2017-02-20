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Главная » Культура » Шесть молодых семей приняли участие в областном конкурсе «В гостях у Гименея»
 
 
 
 
20 Февраля 2017 года, 19:00

Шесть молодых семей приняли участие в областном конкурсе «В гостях у Гименея»


МУРМАНСК/ 20 февраля/ БИ-ПОРТ – В минувшие выходные в областном Дворце культуры и народного творчества им. С. М. Кирова прошла акция «Молодая семья».

В рамках акции состоялся традиционный конкурс молодых семей «В гостях у Гименея». В этом году шесть семей из Мурманска, Заозерска, Колы, Полярного, поселков Видяево и Сафоново представили визитные карточки «Счастливы вместе», во время которых рассказали о своих семьях и увлечениях спортом, туризмом, рыбалкой, рукоделием и многим другим.

В ходе игры по станциям «Ключи от семейного счастья» конкурсанты выполнили задания творческого, интеллектуального и спортивного характеров. Во время этапа «Семья в движении» они соревновались в дартсе, боулинге и прыжках на скакалках. В конкурсе «Семья в творчестве» участники делали самолеты своей семейной жизни из ватмана. Кроме того, им предлагалось отгадать по кадру известные мультипликационные фильмы, нарисовать дома своей мечты и ответить на вопросы ведущих.

Дипломами I степени были награждены семья Максименко Городского Дома культуры города Заозерска и семья Бондаренко Центральной клубной системы города Полярный. Семье Меримериных Межпоселенческой библиотеки Кольского района и семье Рыбчинских из поселка Видяево вручили дипломы II степени. Дипломами III степени были удостоены семья Владимировых-Соколовых Центра досуга и творчества Мурманска и семья Семеняк Дома культуры семейного досуга из поселка Сафоново.

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