В День защитника Отечества в Североморске покажут историческую военную форму и оружие

20 Февраля 2017 года, 17:50

СЕВЕРОМОРСК/ 20 февраля/ БИ-ПОРТ - 23 и 24 февраля в Североморском Доме офицеров флота состоится выставка исторического оружия и военной формы времён Великой Отечественной войны в Кольском Заполярье. Мероприятие состоится в рамках празднования Дня защитника Отечества с целью военно-патриотического воспитания молодёжи.

Активисты военно-исторического движения из числа военнослужащих Северного флота продемонстрируют оригинальные образцы форменного обмундирования воинов Красной армии и немецких горных егерей. Также будут выставлены оборудование, снаряжение и вооружение, применяемого противниками по обеим сторонам фронта. В частности, зрители увидят восстановленный фрагмент канатной дороги, которая использовалась для транспортировки различных грузов и даже раненых солдат в заполярных сопках во время ведения боевых действий. Также будет представлено наглядное сравнение образцов советского и германского оружия: винтовок, автоматов, миномётов и т.п.

Для посетителей выставки будут проведены экскурсии с подробными рассказами о героической обороне Советского Заполярья.

Выставка будет работать с 11 до 17 часов. Вход – свободный.

Фото: LiveInternet