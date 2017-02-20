20 Февраля 2017 года, 19:50

МУРМАНСК/ 20 февраля/ БИ-ПОРТ – ФГУП «Атомфлот» объявляет о начале конкурса детского рисунка «Полюс «Арктики». 17 августа 1977 года атомный ледокол «Арктика» стал первым в мире судном, достигшим в надводном положении географической точки Северного полюса.

«Нам интересен взгляд детей на это знаковое событие для атомного ледокольного флота, - говорит первый заместитель генерального директора, главный инженер ФГУП «Атомфлот» Мустафа Кашка. – Мы надеемся, что работы, представленные на конкурс, станут одним из главных подарков для участников легендарного похода на Северный полюс».

Конкурс проводится для детей по двум возрастным группам: от 5 до 10 лет и от 11 до 14 лет. Темы конкурса: «Атомный ледокол «Арктика» первое в мире судно, достигшее в надводном положении географической точки Северного полюса»; «Атомный ледокольный флот. Прошлое, настоящее и будущее» и «Природа и животный мир Арктики».

Работы принимаются с 22 февраля по 15 мая 2017 года по адресу: 183017, Мурманск-17, ФГУП «Атомфлот», конкурс «Полюс «Арктики». Ознакомиться с положением и условиями конкурса можно здесь.