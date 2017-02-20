В Мурманске пройдут гуляния, посвященные Масленице

20 Февраля 2017 года, 18:16

МУРМАНСК/ 20 февраля/ БИ-ПОРТ – В Мурманске 23 и 26 февраля пройдут народные гуляния, посвященные празднику Масленицы.

23 февраля в 13:00 на площади перед ГДЦ «Арктика» начнется праздничная программа, посвященная Дню защитника Отечества. Всех гостей ждут показательные выступления бригады морской пехоты, концертная программа от ансамбля песни и пляски Краснознаменного Северного флота и оркестра штаба Северного флота.

В 15:00 на той же площадке стартует концертно-игровая программа с участием лучших творческих коллективов города. Спортивные состязания, конкурсы, танцевальные и вокальные номера обеспечат отличное настроение мурманчанам и гостям города.

26 февраля в 14:00 широкая Масленица развернется на трех площадках:

– в районе дома №101 по пр. Кольскому;

– в зоне отдыха на Семеновском озере;

– на площади перед зданием ДК «Судоремонтник» (Росляково).

В программе – игры, конкурсы, призы и, конечно же, блины.

АГМ